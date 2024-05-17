TDR是否為證交法上的有價證券？引發法學界及人權團體熱烈討論;政大法學院林國全教授出具文章表示，依據民國57年證交法立法時規範對象採用限定列舉、概括授權模式，符合第六條定義才是有價證券，買賣行為才會受到證交法規範，違法的話才會產生民刑事責任，在此前提下，然而TDR是否為證交法上的有價證券？始終是爭議所在。

林國全教授在文章內說明，存託憑證屬於跨國籌資工具，TDR是外國企業第二上市到臺灣市場來發行籌資掛牌，委託臺灣存託機構 (銀行) 在國內發行表彰外國企業的有價證券存放在保管機構的憑證，因此，TDR是否為證交法第六條第一項「經主管機關核定之有價證券」，首先由民國76年財政部臺財政(二) 字第00900號來討論，至目前為止，官方一致採用此依據，認為TDR屬於外國有價證券，在我國境內募集、發行均應受我國證券管理法令規範。

不過關於TDR是否為有價證券？林國全教授則提出看法！台灣存託憑證為本國存託機構於台灣發行，表彰存放於保管機構之「外國發行人所發行股票」之本國具有投資性質之有價證劵。其為本國有價證劵，而非「外國之」有價證劵。故其並非76年900函令所涵攝之對象。亦即，在主管機關未依證交法第6條第1項具體、明確核定台灣存託憑證為證交法上有價證劵前，台灣存託憑證並非證交法之規範對象行為客體。

數十位法學界專家學者教授及人權團體認為在民國101年增訂證交法第165條之2，對於外國公司在台灣第二上市的TDR，準用證交法第五條至第八條規定，因此臺灣存託憑證能夠準用證交法第六條，屬於證交法上定義的有價證券，TDR在101年後適用證交法應無疑義。因為立法缺漏，未將證交法第165條之2所規範的對象台灣存託憑證清楚的寫進法條內，導致冤獄四起，明顯違反罪刑法定主義及法律明確性原則，嚴重侵害人權。

數十位法學界專家學者教授及人權團體持續聲援TDR冤案，並一致希望立法院站在罪刑法定及法律明確性原則下應盡速修法，捍衛及保障人權，莫讓冤獄再發生。