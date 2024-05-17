南投縣名間鄉親子生態公園內5公尺高的彩虹溜滑梯吸睛，成了熱門景點，近期受鋒面影響封閉半個月整修，南投縣議員張婉慈17日在縣政總質詢也關心該公園夜間安全，認為公園是開放空間，下午4時30分關閉後，縣府也應強化夜間安全性。

南投縣政府斥資約6000萬元打造名間鄉親子生態公園，其中高5公尺、長15公尺的彩虹溜滑梯，及鞦韆、沙坑、親水設施等，2021年啟用迄今每逢假日人潮爆滿，未料上月底鋒面過境，瞬間強風將公園的遮陽棚吹壞，近日廠商已進場維修，最快19日開放，議員也關心公園的功能性及安全性。

名間鄉親子生態公園2021年啟用迄今，每逢假日人潮爆滿，不過公園只開放的下午4時半，南投縣議員張婉慈籲縣府也應強化公園夜間的安全性。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

張婉慈指出，名間鄉親子生態公園主要都是小朋友的遊憩設施，提供少年、成年使用的設施很少，建議增設一些健身器材、滑步車道等設施，符合各年齡層的需求，才不失共融的宗旨。

南投縣長許淑華認為，公園也大草皮提供孩子跑跳、放風箏或野餐都很棒，除了議員建議的設施，也將請規畫公司來研究，再搭配公園旁的肉品市場的原民館，讓園區的功能更多元、更完善。

張婉慈質詢，親子生態公園這麼棒的場域，卻只開放到下午4時半，所以入夜後公園也沒有任何照明，不過公園是開放的空間，無法防止夜間有人跑進去玩，為了避免發生讓父母不敢帶小孩去玩的憾事，所以要未雨綢繆，強化公園的安全性。

名間親子生態公園主管機關南投縣農業處長蘇瑞祥表示，白天有聘僱保全維護公園的秩序，所以只開放到下午4時半，夜間安全的部分，還要再找警察等相關單位研議，一定要有相關的配套措施，確保園區安全，再考慮延長開放時間的可能性。