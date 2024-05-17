蔡凡熙熱血挑戰繩梯敏捷訓練。（品牌提供）

蔡凡熙今（17）日出席運動品牌「Oakley」活動，國中是棒球隊的他，現場體驗跑步，網球，高爾夫，自豪腰力不錯，玩笑說要挑戰Energy招牌的「16蹲」。他單身3年透露有「親密床伴」，還為了對方打破床癖原則。

蔡凡熙去年曾被拍到和「校唱女王」陳華在民生社區咖啡店約會，可惜戀情無疾而終，如今陳華也另有男友，不過現階段他對感情看得很淡，「我現在也沒有強求，只希望拍的戲可以越來越棒，很官方吧，但這是我的真心話。」

現階段單身的他，自曝目前的床伴是愛犬「Amo」，有嚴重床癖的他，只允許Amo沒洗澡上床陪睡，被問到另一半也能比照辦理？他搖頭說：「沒有這樣子過，我會比較嚴格的對待這件事。」

他近期努力賺錢拚買房，目前已備妥一半頭期款，希望全家人能一起住，所以坪數不能太小。他自爆之前不愛打掃，沙發只能勉強清出一個空間坐著，但近期變得很愛整理，「因為我覺得打掃完之後，會有一種看清楚自己家的感覺，就越想努力。」

今年母親節，因為媽媽待在台南，當時他在台中拍戲，因此還沒送禮，「就想說等她有空上台北的時候。送禮是一個情，不是禮物本身，所以要當面拿給她。」媽媽有想要媳婦？蔡凡熙苦笑說：「我也很想要，我覺得是等一下吧，我還年輕啊。」