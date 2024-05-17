新北市消防局第六大隊平溪分隊黃姓隊員今（17）日中午開車欲到貢寮分隊洽公，卻疑因路況不熟開到宜蘭縣，又因身體不適最後自撞山壁被送醫。第六大隊指出，經調查同仁並無飲酒、服藥，上午執勤狀況也正常，目前已派人前往醫院了解狀況。

據了解，黃姓隊員103年特考班畢業，現年41歲，在平溪分隊服務，平常表現中規中矩，今天上午狀況一切正常，也未超時服勤。他接近中午時駕駛勘災車出門前往貢寮分隊洽公，怎料疑似因貢寮分隊新廳舍位置不好找，黃姓隊員開過頭，一路開到宜蘭台2線120公里處，過頭約20分鐘車程，又因身體不適導致情緒不穩，最後自撞山壁被報案送醫。

第六大隊表示，經初步了解，黃員沒有飲酒也沒有服藥的情況，另外黃員平常表現也一切正常，疑似是因為不熟悉路況加上身體不適才會導致發生車禍，由於黃員送醫時雖然意識清醒但情緒躁動，目前已派員前往了解，會持續追蹤其狀況。