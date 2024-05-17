高雄市前鎮區的媽祖港橋目前正進行改建工程，高雄市工務局公告，5月26日至29日為進行鋼樑吊裝作業，將於晚間10點至隔天清晨6點封閉施工，請民眾於施工時段改道三誠路及海邦橋。
工務局表示，媽祖港橋目前工程依照進度，將於20日起進行鋼樑組裝，因組裝作業於福誠高中側道路將圍設起來，作為鋼梁地組作業空間，預計到25日之前，白天與夜間皆不影響車輛及行人道通行。
26日起至29日夜間10點到隔天清晨6點，工務局將利用夜間全面封閉媽祖港橋進行吊梁作業，因吊梁作業需利用另一半開放通行之橋面進行作業，故採用夜間車流量最少的時段進行全面封橋施工，民眾可利用周邊道路，包含海邦橋、三誠路、中安路等路段，往來鳳山與前鎮區。
工務局表示，相關封橋資訊及改道標示，已於周邊道路設置指示牌面進行公告，資訊也同步協請警察廣播電台加強宣導，提醒用路人依交通改道指引，並遵守現場義交人員指揮，提早改道海邦橋及三誠路節省行車時間。
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