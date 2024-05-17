義大利米蘭養老院去年火警造成6人死亡及萬華長照機構火警致1人死亡憾事，為加強收容避難弱者場所災害應變能力及整備消防戰力，桃園市政府消防局第三大隊新坡分隊至心燈啟智教養院，辦理避難弱者場所搶救演練，強化長照安養場所員工初期應變能力。

消防指出，總計出動9個分隊，消防及義消人員60餘名及各式消防救災15輛到場搶救，演練以工廠不慎發生災害「啟動自衛消防編組應變」及「大量傷病患事故應變」為演練主架構。

其中「避難弱者」指長者、幼童、病患及行動不便者等，於災害發生時，無法自行察覺或立即避難有困難者，因此第一時間需要依靠安養工作人員引導輔助逃生，因此場所自衛消防編組應變能力非常重要，尤其是夜間教養員工人數最低，倘若在半夜時發生火災，除了員工應變人力不足，收容學生更容易因為剛起床昏沉狀態造成逃生不易，因此本次演練情境即設計於夜間，強調場所自衛消防編組應變能力。

此外，心燈啟智教養院目前收容80餘名心智障礙者，夜間火災應變策略以移動相對安全之「等待救援空間」為原則，因此消防隊藉由本演練熟悉場所空間特性，並針對夜間可能大量人員待救情境，演練「大量傷病患事故」，強調救災與救護緊密合作，藉由演練強化救災體系部署及救護檢傷後送運作之配合。

演練保持跨單位橫向聯繫，與觀音區公所合作，成立「災害應變中心前進指揮所」，負責蒐集災害現場資訊及確認現場住民後續收容安置處所等任務，並同步通報警察局、電力、自來水等友軍單位，發揮救災專業及效率，將災害損失降至最低。

消防又說，預防勝於搶救，長照安養機構火災高度仰賴工作人員應變，國內外發生許多長照安養機構重大災例，提醒初期自衛消防編組的重要性；消防分隊事前整備及實兵操演，讓救災應變能力更進步，本次逼真演練獲得良好成效，期許心燈教養院及救災各單位共同提升應變能力，增進公共安全。