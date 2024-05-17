中方指出，在兩國元首戰略引領下，中美兩軍加強溝通交流，為兩軍關係注入積極因素，局面來之不易、值得雙方珍惜。兩軍應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，這才是正確的相處之道。
中方強調，美台軍事勾連、台獨勢力分裂行徑是破壞當前台海穩定的主要亂源，中國軍隊捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移；美方插手慫恿「代理人」在南海搬弄是非、挑起爭端，中方維權行動完全正當合法；美方部署陸基中程導彈嚴重危害地區安全，如果一意孤行，必將遭到中方堅決反制。雙方還就其他問題交換了意見。
綜合陸媒報導，大陸國防部發布消息稱，中央軍委國際軍事合作辦公室領導，北京時間5月16日晚，應約與美國助理國防部長視訊通話。
中方指出，在兩國元首戰略引領下，中美兩軍加強溝通交流，為兩軍關係注入積極因素，局面來之不易、值得雙方珍惜。兩軍應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，這才是正確的相處之道。
中方強調，美台軍事勾連、台獨勢力分裂行徑是破壞當前台海穩定的主要亂源，中國軍隊捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移；美方插手慫恿「代理人」在南海搬弄是非、挑起爭端，中方維權行動完全正當合法；美方部署陸基中程導彈嚴重危害地區安全，如果一意孤行，必將遭到中方堅決反制。雙方還就其他問題交換了意見。
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