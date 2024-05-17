美國前總統川普16日與律師赴紐約市曼哈頓刑事法院「封口費」案庭審後對媒體表示，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁正合力制定計劃，試圖造成損害。川普還指習近平今日所言與發表的聲明，顯示他完全預期要拿下台灣。

普丁16日在與習近平的聯合新聞發布會上，對北京試圖找到烏克蘭戰爭的解決方案表達「感謝」，稱「我將向中國國家主席通報相關烏克蘭危機情況。而一天前，普丁才表示俄軍正在烏克蘭「全線」推進。

時值普丁訪中，美國之音和《國會山莊報》報導，川普表示，「我很了解中國的習主席，普丁我也很了解他。他們現在正一起制定計劃，他們在那裡聯合起來，聚在一起造成損害，因為這就是他們最終所想的：造成損害。」

川普指出，習近平有興趣接管台灣，並將其與他自己的情況比較。這位美國前總統常抱怨曼哈頓法庭冷氣太冷。川普說：「他（習近平）完全期望佔領台灣。他今天發表了這樣的聲明。這是一個重要的聲明......而我正坐在冰箱裡。」

川普說：「我坐在這裡，聽著一個連CNN和 MSDNC都認為不應提起的案件。我已在這裡坐了快4個星期了，我們還有很長的路要走。」