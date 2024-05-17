一名70多歲男子就診時被檢查出患有糖尿病，進一步探究罹病原因，原來他先前健檢時血糖值在糖尿病邊緣，為了要好好控制血糖，便決定多攝取蔬菜，狂吃很多南瓜、玉米，還會買沖泡式的蓮藕粉來喝，讓醫師聽了直搖頭，因這些都不是蔬菜類而是澱粉食物，糖尿病患者對醣類的耐受度很低，也難怪血糖會失控。

肥胖專科醫師許芷瑜在診所YouTube頻道發布影片表示，過去曾遇過一名70多歲的男性患者，就診時表示，近3個月常感到疲憊、口渴，三餐明明正常吃，體重卻一直往下掉，她一聽就知道這狀況不對勁，是典型的糖尿病症狀。果然抽血檢測後發現，男子的隨機血糖值飆破744mg／dL、糖化血色素更高達18.5%（隨機血糖值大於200 mg／dL、糖化血色素高於6.5%皆確診為糖尿病）。

許芷瑜接著說，在進一步檢討患者日常飲食過程中，對方透露，之前健檢時血糖值在糖尿病邊緣，但他不想要吃藥，為了好好控制血糖，於是決定要多增加蔬菜的攝取，所以就吃了很多南瓜和玉米，還會買沖泡式的蓮藕粉來喝。

而聽到患者這樣說，許芷瑜直呼千萬不可以，南瓜、玉米及蓮藕都不是蔬菜類，雖都是優質澱粉，但因為糖尿病患者，對醣類的耐受度很低，很容易造成血糖飆升和胰島素阻抗，也因為這樣的飲食方式，才導致血糖失控。她並提醒，即便是優質澱粉，對糖尿病患者來說，也是要適量攝取或盡量避免。

關於哪些澱粉類食材常被誤認為是蔬菜？營養師葉若懿先前整理出以下9種食材，以供民眾參考：

1、蓮藕：碳水化合物13.5克、蛋白質2克、熱量58大卡。

2、馬鈴薯：碳水化合物15.8克、蛋白質2.6克、熱量74大卡。

3、山藥：碳水化合物17.8克、蛋白質2.8克、熱量83大卡。

4、牛蒡：碳水化合物19.1克、蛋白質2.5克、熱量75大卡。

5、地瓜：碳水化合物27.7克、蛋白質1.3克、熱量115大卡。

6、荸薺：碳水化合物14.5克、蛋白質1.7克、熱量63大卡。

7、南瓜：碳水化合物17.3克、蛋白質1.9克、熱量69大卡。

8、甜玉米：碳水化合物17.8克、蛋白質3.3克、熱量97大卡。

9、芋頭：碳水化合物26.4克、蛋白質2.5克、熱量123大卡。

葉若懿說，這些食材會被歸類成殿粉類，是因為與白飯、蔬菜相比，它們的碳水化合物含量其實都比較高，提醒在控制碳水化合物的路上，務必要記好這些不是蔬菜的澱粉類食物。