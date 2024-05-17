2024年度苗栗縣原住民族部落大學17日舉辦開學典禮。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

2024年度苗栗縣原住民族部落大學17日舉辦開學典禮，今年在縣長鍾東錦的支持下，除原有26門基本型課程，另外新增10門課程，共計36門多元課程，突破歷年開課紀錄，期以培育原住民族各類人才，苗栗縣副縣長鄧桂菊主持開學典禮，祝福學員快樂學習、好好享受課程。

今年開設的課程由在地居民共同規畫課程方向及內容，原計畫僅開設26門基本型課程，今年在縣長鍾東錦全力支持，及原住民族及族群發展處長盧曉玲大力推廣、各單位講師踴躍申請之下，再增加10門課程，共36門基本型的課程內容，包含教育學群、經濟學群、生活學群及文化學群。

2024年度苗栗縣原住民族部落大學17日舉辦開學典禮，苗栗縣副縣長鄧桂菊頒發講師證書給講師。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

17日苗栗縣原住民族部落大學開典禮於縣立圖書館舉行，苗栗縣副縣長鄧桂菊頒發課程諮詢委員及各項課程的講師聘書，期待透過部落大學的相關課程和活動，建構原住民族終身學習環境，促進傳統文化傳承與創新，打造部落新視野。

副縣長鄧桂菊表示，縣長鍾東錦上任後，成立原民處提升族群權益，今年更在獲悉課程參與人員踴躍，全力支持增加更多類別的課程，除了族語、編織等課程，還有歌唱、料理、咖啡、壁畫創作等，帶動部落終身學習與文化傳承，並且感謝老師們加入計畫，傳遞珍貴的文化及技藝，鼓勵大家踴躍參與，來參加這趟豐富有趣的學習之旅。

原民處補充，數位學習課程、社會教育學習型課程及5場原住民族歷史正義與轉型正義系列講座將陸續開課，歡迎對原住民族文化及課程有興趣的朋友踴躍報名參加，相關訊息請至苗栗縣原住民族部落大學官方網頁查詢，或洽聯絡電話：（037）559221。