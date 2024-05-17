北韓勞動黨中央委員會副部長、領導人金正恩胞妹金與正17日稱，北韓正在開發的各種武器系統並未用於出口俄羅斯，而是針對韓國。

美國和韓國指控北韓向俄羅斯轉讓武器，用於對付俄羅斯於2022年2月入侵的烏克蘭。莫斯科和平壤均否認這些指控，但2國去年誓言要深化軍事關係。自從北韓領導人金正恩去年9月訪問俄遠東地區，並與俄羅斯總統普丁舉行峰會後，2國關係迅速升溫。

據韓聯社報導，金與正17日通過北韓官媒《朝中社》發表談話。她重申，「朝俄武器貿易」之說是無稽之談，並稱北韓完全沒有向任何一方出口武器或公開軍事技術的打算。北韓製造了最近公開的火箭炮和飛彈等戰術武器，只為實踐一個使命，那就是遏制韓國，勿要輕舉妄動。

金與正還說，北韓的當務之急並非宣傳或出口，而是切實加強備戰打仗能力。

金正恩本月多次前往軍工企業進行現場指導，瞭解和檢查武器系統研發情況。分析人士認為，金正恩此舉可能是為向外界展示北韓的武器生產和供應能力。

另一方面，美國16日宣布對2名俄羅斯個人和3家俄羅斯公司實施新制裁，因為美方認為，這些企業和個人為俄羅斯和北韓之間的武器轉讓提供便利，其中包括被用在烏克蘭的彈道飛彈。