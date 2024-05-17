台中市19歲宋姓男子昨天（16日）駕車外出，因車輛違停在公車站牌前，巡邏警方發現攔查告發，過程中眼尖警員發現宋男將一包東西迅速放入口袋，遂要求下車受檢，當場查扣毒咖啡包及K他命，總計超過100公克，訊後將全案依毒品罪嫌移送法辦。

台中市保安警察大隊第一中隊小隊長蔡東峰，昨天上午率幹員執行巡邏勤務，在太平區新興路上發現一輛自小客違規停靠在公車站牌前，立即上前攔查，並依規定對19歲宋姓男駕駛進行告發。

就在警方開單告發過程中，眼尖幹員發現有多項詐欺前科的宋男，迅速將一包裝有白色物品的袋子塞進褲子口袋，立即要求下車盤查，宋男見事跡敗露，坦承白色物品為K他命。

警方不敢大意，再針對車輛進行搜索，又在車內查獲二級毒品咖啡包21包、三級毒品K他命4包及K盤1個，共計搜出100公克毒品，並查扣手機2支；宋男供稱，以1萬2000元向不明人士購入毒品，作為自己吸食，並無販售，不過警方對其說詞存疑，訊後移送台中地檢署偵辦，並溯源追查毒品來源。

警方表示，保大巡邏勤務持續展現了同仁對毒品防制的堅定立場及戰力，呼籲社會各界繼續支持警方打擊毒品犯罪，共同營造一個安全和諧的社會環境，隨著校園即將進入學期末及暑假，警方將全力防止毒品進入校園，確保青少年的安全活動空間，為其健康成長創造優質環境。

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