飾演陳萍的演員連俞涵分享：「翻閱一段歷史，是讓有些事，永不遺忘，這些不遺忘，不是為了去恨，而是為了擁抱傷痕，也為了之後還能愛」。（圖／牽猴子提供）

台灣首部以「女性政治受難者」為主軸的白色恐怖紀實電影《流麻溝十五號》，2022年於台灣上映後，獲得許多熱烈迴響，先後更於荷蘭鹿特丹國際影展、瑞士佛瑞堡國際影展、韓國全州國際影展、法國維蘇亞洲國際影展和法國旅行影展等放映，電影也在今年二二八和平紀念日於TaiwanPlus國際平台上線，別具意義。

現更將在今年7月26日於日本公開上映，飾演余杏惠的女主角余佩真對此也激動分享：「『思想，何罪之有？』這句話是我很喜歡導演切入這段台灣真實發生歷史的觀點及提問。藉由電影對話促成相互理解和與大眾交流，我很開心我能用這樣的方式與台灣的傷痕同在，與所有政治受難者同在。邀請日本對台灣歷史有興趣的朋友一起陪伴我們。」

《流麻溝十五號》導演周美玲透過電影中三個青春女子的故事，帶觀眾回到1953年的台灣，當時為了爭取自治，台灣曾經付出了何等的代價。導演說：「如今的台灣，終於爭取到屬於自己的自由與民主，但長達38年的專制戒嚴，卻早已犧牲了無數少女的青春。希望電影能進一步凝聚我們對自由的價值。」飾演陳萍的演員連俞涵分享：「翻閱一段歷史，是讓有些事永不遺忘，這些不遺忘，不是為了去恨，而是為了擁抱傷痕，也為了之後還能愛。」飾演嚴水霞的演員徐麗雯也期待地說：「我很珍重以表演作為認識白色恐怖的道路。一旦某些感知打開了，就會影響一生的關注。希望這部作品可以讓您沉浸、思考，甚至行動。謝謝日本對於台灣的友好。」

負責《流麻溝十五號》日本發行的太秦株式会社負責人小林三四郎，過去曾發行過許多台灣電影，對紀錄片、歷史題材的作品都很有興趣，這次選擇了《流麻溝十五號》，他特別感謝表示：「看待歷史有兩種方式：一種是從悲劇的角度，另一種是從施暴者的角度。我認為從施暴者的角度去看待一個人是非常痛苦和困難的。我相信我們必須記住、理解並傳承我們所學到的東西。我要讚揚《流麻溝十五號》的製作團隊和導演周美玲的勇氣。我很高興能夠在日本上映這部電影。」

促成這次日本上映的幕後推手江口洋子，長期串聯許多台灣電影在日本當地與觀眾交流分享的她，前年看完《流麻溝十五號》後便覺得一定要向日本的觀眾介紹這部電影，她說：「很多日本人並不知道這部片所描繪的歷史事實，在這部電影中，不僅導演能夠真實地描繪歷史，還真實地描繪了在那裡生活的人們，演員們的表演也很精彩。」

原著《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》作者曹欽榮去年4月曾在東京的兩場試映會現場，他分享：「不論是在日本的台灣僑民或是日本觀眾，對電影提出了不少有見地的看法。我很期待電影在日本放映時，能夠得到日本觀眾的喜愛和支持，也能見證當下日台的深厚友誼，從台灣的歷史電影中獲得更認識彼此的機會。」