台南市新增1例境外移入登革熱確診病例，新營區29歲男子與同事前往馬來西亞旅遊，本月10日返國，13日出現下痢、發燒及肌肉痛等症狀，2度就醫也告知旅遊史，但診所、醫院卻沒進行登革熱快篩，只開藥就讓他返家，男子16日反覆燒退再度柳營奇美醫院就醫，快篩陽性並通報，PCR檢驗確診。

台南市登革熱防治中心指出，台南目前登革熱境外移入病例已累計8例，第8起個案5月10日返國後回新營住家，13日出現症狀，曾先後前往新營區診所及新營醫院就診，就診時也自述有馬來西亞旅遊史，但醫療院所未檢驗登革熱快篩，只開立藥物後讓他返家休息。

個案5月16日因反覆燒退，又再前往柳營奇美醫院就醫，醫院立刻做登革熱NS1快篩陽性並進行通報，經PCR檢驗確診登革熱。登革熱防治中心和衛生單位接獲通報第一時間已前往個案居住地及活動地放置噴霧罐、周圍50公尺進行病媒蚊密度調查及衛教宣導，區公所也動員社區志工進行環境巡檢及孳生源清除。

衛生局強調，針對未在第一時間對於可能有染上登革熱風險的民眾做快篩與通報，將發文給診治的診所與醫院，如果下次符合症狀又沒通報將開罰。

衛生局呼籲，依據傳染病防治法第39條醫師診治病人或醫師、法醫師檢驗、解剖屍體，發現傳染病或疑似傳染病時，應立即採行必要感染管制措施，並報告當地主管機關，違反上述規定，將依同法第64條處9萬元以上、45萬元以下罰鍰及同法65條處機構30萬元以上、200萬元以下罰鍰。

衛生局也提醒醫療院所務必提高警覺，對於出現疑似症狀就診民眾，應立即採行必要感染管制措施，主動詢問並落實T.O.C.C.（旅遊史、職業、接觸史、群聚史），並善用登革熱NS1快篩試劑並即時通報。