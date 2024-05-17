「Miaca’米啊炸市集」將於5月18日於高雄蓮池潭風景區意象廣場熱鬧登場，延續4月首場活動好評及熱潮，這次活動將繼續呈現原汁原味的原民美食、農特產品、文創商品，以及人見人搶的超夯水蜜桃將在現場販售，凡於活動攤位消費滿100元即有機會獲得50元消費券一張，每攤發放數量有限，贈完為止，越早來越有機會獲得！

首場熱銷的那瑪夏水蜜桃將再次推出禮盒促銷活動，5至6月正值產季，甜度約在13至14度，正是享用好時機，現場將有近300盒那瑪夏水蜜桃進行優惠特賣，搭配市集消費券做促銷，早上10點市集一開張就開始搶購啦！

高雄市政府原民會更加碼在下午1點至2點舞台限時促銷活動，主委阿布斯將親臨現場化身最強銷售員，加碼每盒水蜜桃再折50元，數量有限，錯過就要等明年！

現場多攤都祭出一日限定活動，例如：原民美食攤位，響應環保使用環保餐盒、環保杯可折抵5元；原民手工藝品享多項折扣優惠，滿千送禮品、商品第二件7折、組合優惠…等，並且將舉辦舞台促銷活動來參與就有機會獲得神秘好康！用最划算的價格享有最道地原民產品！

活動當天也有原民樂手熱情演唱，讓民眾沐浴在部落氣息的音樂饗宴中，周邊攤位設有親子DIY體驗區，這次將帶來原民風格的繽紛奶油膠證件套、熱縮片鑰匙姓名牌，大人小孩都可以一同動手，做出屬於自己獨一無二的紀念小物，採線上搶先預約報名，現場有名額會再釋出！

歡迎市民朋友踴躍參與，藉由原民假日市集活動，展現高雄市原民文化與產業的多樣性，展售原鄉部落豐富的特色農特產品及文創商品，鏈結原鄉與都會區一同行銷高雄產業，同時帶來族人經濟成長、產業提升。