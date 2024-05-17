西洋樂壇流行指標歌手怪奇比莉（Billie Eilish）17日推出睽違 3 年的全新專輯《溫柔重擊》（HIT ME HARD AND SOFT），在專輯發行前一改先推出單曲預熱的宣傳策略，10 首歌曲皆在今天一次釋出，只為了讓樂迷有最完整的聆聽體驗，作品甫上線即獲得外媒《獨立報》（The Independent）五星滿分好評，滾石雜誌更盛讚是「比莉生涯最佳作品」。

怪奇比莉在這次最新主打〈LUNCH〉中唱到「我可以把那個女孩作為午餐吃掉，她在我的舌頭上跳舞，嘗起來就像真命天女」，比莉在近期受訪中表示：「這首歌實際上幫助我成為現在的自己，我在與女生有任何接觸前就寫了這首歌的一部分，接觸後再把剩下的寫完。」

先前她在《Variety》的訪談中談到自己會被女性吸引而引起話題，她也回應：「全世界突然決定了我是誰，我卻沒有機會說任何話或掌控這一切，沒有人應該被迫成為什麼人，我想到處都有想要貼標籤的人。」

說到此次專輯《溫柔重擊》，怪奇比莉認為專輯名稱完美概括整張作品的概念：「你不可能在被重擊的同時，又被溫柔對待，這兩者是無法同時進行的。我是一個很極端的人，我喜歡物理上很強烈的重擊感，但同時又很愛溫柔而甜美的事物，我希望一次擁有兩者，所以這個名稱很完美地描述了我，我愛這種兩個不可能並存的感覺！」她接著說：「如同專輯名稱，這次在歌詞和聲音上同時給你強烈和溫柔的感受，並在曲風和潮流上進行創新和挑戰！」《溫柔重擊》全台數位平台已經上線，實體專輯發行日期近日將公布於「環球音樂 西洋」臉書粉絲專頁。