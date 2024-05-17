樂團「告五人」憑藉專輯《帶你飛》一舉入圍第35屆金曲獎「最佳樂團獎」、「年度歌曲獎」、「最佳華語專輯獎」、「年度專輯獎」四項大獎，成績亮眼，17日並宣布成為台灣原創啤酒品牌2024代言人。

他們成團以來擔任20個品牌代言人與宣傳推廣大使，橫跨食衣住行育樂多個領域，涵蓋3C產品、國際服飾、美食、人壽、遊戲、汽車、飾品、傢俱等眾多品牌，這讓經紀人忙到手軟，甚至連律師事務所都開玩笑說想請告五人代言。

告五人甫獲金曲獎入圍，再獲新代言。（圖／相信音樂提供）

他們出道至今已憑藉三張專輯三度躋身金曲獎的提名行列，展現驚人實力，告五人得知入圍好消息第一時間感謝支持的歌迷，又驚又喜說：「謝謝金曲獎，謝謝團隊大家的努力，也感謝評審的厚愛，告五人也會繼續加油。」

在工作滿檔之餘，告五人仍會抽空回到宜蘭與家人相聚充電、激發靈感，如此才能繼續創作更好的音樂，團員分享道：「我們三個都非常珍惜和家人相處的時光，尤其是晚餐時間很重要，因為我們會在餐桌上分享自己的想法、近況等等。」熱愛美食的他們透露，每次家庭聚會裡，自己都擔任準備伙食的角色，擺滿一整桌料理，讓大家吃得開心；也有人會變身活潑的「孩子王」，負責炒熱氣氛。