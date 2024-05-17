受到民間消費成長創下近30年最大增幅，全年民間消費規模突破11兆、改寫歷史新高，與此同時，據行政院消保處統計，2023年申訴的消費爭議達7萬8682件，較2022年度的7萬626件，受理件數增加8056件，創下近十年以來新高。

據統計，2023年申訴的7萬8682件中以「線上遊戲」7051件為多，其中因大陸伺服器關閉，導致許多人湧入台灣伺服器致使伺服器壅塞，光單一公司就申訴3000多件，而包括外送平台、旅行社、航空公司等「運輸」類爭議也有3601件、食品也有3566件，「服飾、皮件及鞋類」3327件及「補習班」2566件。

若以首次申訴案件的6萬2848件，占全國申訴及調解案件近8成，排名前5名的申訴類型分別為「線上遊戲」、「運輸」、「食品」、「服飾、皮件及鞋類」及「補習班」，共計2萬111件，約占第一次申訴案件32％，其中「線上遊戲」已連續3年排名第一；「食品」則因costco 等爭議增加，由去年第4名升至為今年第3名；「補習班」則因有業者無預警倒閉。

行政院消保處簡任消保官梁明圳表示，消費爭議以疫情為分界點，疫情前以如旅遊、機票等運輸類爭議及電信業者爭議為多，疫情後消費型態改變，線上遊戲連續蟬聯3件居冠，且2023年因某公司海外伺服器關閉，導致大量國際玩家湧入台灣伺服器，光單一公司就申訴3000多件。

消保處提醒，參與線上遊戲，應瞭解業者頒布之遊戲管理規則及活動中獎機率，避免違規使用外掛程式，並優先選擇國內註冊公司發行或代理之線上遊戲，以確保自身權益；訂購機票時，除確認機票中英文姓名是否與護照一致外，應瞭解各家航空公司對於退、改票、行李託運等相關規定，另外如有貴重物品，建議置於手提行李就近保管，以維護自身權益。