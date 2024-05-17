近期積極精進表演課程的演員何妤玟，日前帶著表演課老師一起去體驗，果陀劇場與餐廳合作推出的《我們分手吧》沉浸式情境喜劇。一頓平凡的晚餐時光裡，居然隔壁桌就上演分手擂台，演員就在你身邊、零距離的情境互動，讓何妤玟直呼：「真的太考驗演員功力！非常佩服演員。」

也是舞台劇演員的林雨宣，更被戲裡每小時要打電話給兒子、想要永遠跟兒子住在一起的控制狂媽媽所折服，驚呼「現實生活中真的有這樣的媽媽！」更驚艷在有限的餐廳空間裡，劇情設計將現場觀眾的互動、演員的臨場反應，甚至是餐點搭配、上菜節奏等都與劇情做了最巧妙的結合。

林雨宣（後排左三）去體驗沉浸式舞台劇。（圖／果陀劇場提供）

果陀推出沉浸式舞台劇頗獲好評。（圖／果陀劇場提供）

觀眾除了可以輕鬆地看戲、吃飯，也可以參與其中，成為這齣愛情喜劇裡的最佳配角，同時也在故事情節裡獲得共感，讓嚐鮮體驗後的林雨宣大呼「真的好看、好玩、好有共鳴！」《我們分手吧》劇情藉由兩對男女反映出不同的兩性關係，從2022年演出迄今好評不斷，更以定目劇的形式每週二、四固定在貳樓師大店演出已突破100場。