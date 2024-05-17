【517表決戰】鍾佳濱「擒抱」撲倒陳菁徽 韓國瑜急了藍委秒拉開 @ChinaTimes

立法院議場今發生多起衝突事件，新北市議會國民黨團表示，民進黨立委郭國文攻擊民眾黨立委黃國昌及立法院秘書長周萬來，立委陳菁徽委員則是被民進黨立委鍾佳濱委員猛然擒抱，從桌上重摔下去、接續再被撲倒在地，但民進黨側翼竟不斷在網路上造謠稱，是陳菁徽衝撞鍾佳濱，鍾抱住陳是在「保護」她，對受害者進行二次重傷！「要求賴清德立刻表態，鍾佳濱請辭！」

國民黨團表示，議場不是尋仇洩憤的修羅場，秘書長周萬來已70多歲還遭受暴力攻擊，令人髮指。議場的衝突不該是性騷的藉口，請民進黨立委鍾佳濱不要再找藉口應立刻請辭！堂堂國會議員，在議事殿堂濫用暴力、以極度令人不舒服的方式觸摸女性的身體部位，毫無尊重可言！

黨團指出，根據立法委員行為法第7條第9項，立法委員應秉持理性問政，不得對依法行使職權議事人員做不當之要求或干擾之行為。全國最高民意機關不該也不能是鍾佳濱的摔角舞台，雖然鍾佳濱表示衝撞陳菁徽是踩到紙滑倒，但影片中清楚顯示鍾佳濱當時是拉過椅子後借力爬上桌子，陳菁徽則上前試圖阻攔，鍾上桌時一直維持著前衝的姿勢，頭部頂向陳的腹部，身體隨即向前移動，然後雙手環抱住陳的雙腿，期間鍾右手則滑向了陳的臀部，最後將她摔向桌旁椅子，兩人起身之後鍾佳濱又立刻將陳推倒在地，請吳思瑤不要再說謊硬坳為鍾佳濱辯解，也請賴清德總統表態尊重女性的身體自主權，要求鍾佳濱立刻請辭。

身為男性委員對女委員施以擒抱、甚至手摸臀部的行徑都已經超過民眾容忍底線，陳菁徽提告和立院主動送紀律委員會處理都難以平息民眾怒火，而鍾佳濱委員還是代表民進黨的紀律委員會成員之一，如此目無法紀，不只是民主進步黨之恥，整個民進黨委員今天的行徑，更是台灣民主之恥！

黨團強調，民進黨側翼甚至不斷在網路上造謠說是陳菁徽委員自己去衝撞鍾佳濱，鍾佳濱抱住陳菁徽委員是在「保護」陳菁徽委員。黨團表示，影片會說話！請側翼不要惡意造謠！對受害者進行二次重傷！呼籲全民聲援陳菁徽委員，要求賴清德立刻表態，鍾佳濱請辭！