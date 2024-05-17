立院今因為國會改革法案上演全武行，一早議場門口就爆發大規模推擠，進到議場後除主席前爭執外，四處也爆發零星藍綠委員衝突，狼煙四起；主席台更上演多次攻防戰。國民黨主席朱立倫批評，民進黨竟成為「暴力無法黨」，顯然仍無法認知新國會代表的新民意，也向準總統賴清德喊話不要忘記改革初衷，也希望賴針對暴力事件出來講兩句話。

朱立倫譴責，民進黨暴力、混亂、鬧事破壞議事規則的狀況，直言民進黨顯然仍無法認知新國會代表的新民意，依舊保持蠻橫跋扈的行徑，甚至為自己的無能而暴怒，傷及國民黨立委、議場記者與警察。

朱立倫表示，國民黨團為了第一時間把國會改革法案議程送進議場，2天前就在議場門口排隊，展開長達48小時的堅定守護。然而民進黨不但在開議前一刻突然湧入插隊，更開始推擠、使用暴力對待國民黨與民眾黨委員，還打了在第一線維護秩序的警察、為求報導真相的記者。

朱立倫直批，民進黨作為當家政黨，竟然成為了「暴力無法黨」，所有民眾都無法接受，他也譴責民進黨這些濫用暴力、鬧場破壞的行為，民進黨號稱的民主進步，竟是靠著蠻力與無理來對待議事運作。

朱立倫也向準總統賴清德及準行政院長卓榮泰喊話，這就是你們對於朝野對話的回應嗎？這就是你們對於朝野和諧給的表現嗎？插隊、暴力、鬧場就是賴準總統在未來給台灣看見的民主示範嗎？

朱立倫說，國會改革法案是全民的期待，讓陽光照進立法院，讓立法院真正發揮監督的力量，讓不公不義通通揭露出來，讓立法委員代表民意發聲，這是共同的期待，也是民進黨過去在野的時候長期主張的，呼籲賴清德不要執政了、當上總統了就忘了改革初衷。

朱立倫也談及立委陳菁徽遭到撲倒事件指出，很不民進黨團用暴力、各種不當的手段，甚至屈辱女性立委陳菁徽，希望民進黨能夠回頭是岸、能夠共同來推動改革，希望賴清德對此講兩句話。他強調，藍白黨團不怕暴力，堅持到底一定過關。