太極門的前進行親善文化訪問團，掌門人洪道子在聖伯多祿廣場與教宗方濟各會晤，太極門表示，此行還拜訪義大利5個城市進行文化交流，洪道子並獲2024「都靈世界和平獎」，以及創意文化協會頒發終身成就獎。

教宗方濟各15日在聖伯多祿廣場，主持公開接見活動，洪道子致贈教宗《世界之愛和平宣言》卷軸、「太極門神鼓」，以及《國際良心日特刊》等叢書，分享在全球推動國際良心日的成果，獲得教宗肯定並與洪握手致意。

促成此行的義籍宗教學家Massimo Introvigne表示，洪道子博創立太極門氣功養生學會、世界之愛和平總會，在全球提倡愛與和平的文化，深獲各界的肯定。

5月8日卡斯特利納馬里蒂馬市，由市長Alessandro Giari頒發終身成就獎給洪，Alessandro Giari表示，歐洲所經歷的烏克蘭、以色列此類戰爭事件，它們比世界各地發生的數十場戰爭造成的創傷還要更深。讚揚太極門親訪團帶來非常重要和重大的貢獻。

5月11日在義大利都靈國際圖書展上，跨文化與宗教交流的FEDINSIEME委員會，則頒發2024「都靈世界和平獎」，表彰致力促進世界和平的卓越貢獻。

洪道子表示，「良心為人類心中的一把尺，教導世人辨別好壞、真假、對錯，在混沌的世局中，指引正確的道路。聯合國於2019年訂定每年4月5日為國際良心日，呼籲每個人從實踐良心做起，建立和諧永續的世界。」訪問團至今已拜訪過103個國家，目的就是推動愛與和平的良心文化。