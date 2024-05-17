另外，人行調整商業性個人住房貸款利率政策，取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。

人行各省級分行按照因城施策原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據轄區內各城市房地產市場形勢及當地政府調控要求，自主確定是否設定轄區內各城市商業性個人住房貸款利率下限及下限水平。

銀行業金融機構應根據各省級市場利率定價自律機制確定的利率下限，結合機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理確定每筆貸款的具體利率水平。

人行及國家金融監督管理總局也發布調整個人住房貸款最低首付款比例政策的通知，對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於15％，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於25％。

在此基礎上，人行各省級分行、國家金融監督管理總局各派出機構根據城市政府調控要求，按照因城施策原則，自主確定轄區各城市首套和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例下限。