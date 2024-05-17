立法院17日院會下午議程，民進黨立委郭國文（右）突然強搶祕書長周萬來（左）手中的提案書，並一路閃躲跑出議場外。（姚志平攝）

【517表決戰】郭國文連周萬來都敢搶！ 郭國文「強奪記事本」拔腿跑出議場 @ChinaTimes

為了力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白今（17日）皆甲動，立法院上演一場混亂大戰，尤其是藍綠立委攻防不斷，並爆發肢體衝突。下午民進黨立委郭國文把祕書長周萬來文件搶走跑出議場，讓國民黨立委大為傻眼，怒吼「攻擊秘書長，柯總召出來道歉」。

三黨團於今中午協商並於13時休息，14時繼續進行朝野協商。但下午1點48分左右，民進黨立委在議場內發動一波小攻勢，企圖在國民黨立委鬆懈之時，佔領主席台，但藍委立刻回防。到了14時30分許，韓國瑜在政黨協商中做出結論，「大家第一輪都已經發言完畢，但並沒有達成共識，大家都把自己想法表達出來，還是等等院會共同決議」。但是民進黨團總召柯建銘表示不滿，「院長你可以這樣搞嗎？」

韓國瑜後來在14時54分回到主席台上，並宣布現在各政黨團之間還在繼續溝通，讓我們繼續休息協商。後來15時06分，韓國瑜再度回到主席台，議事廳情況請各位委員繼續維護，15:30繼續協商。但此時場內出現，綠委郭國文把祕書長周萬來文件搶走跑出議場，讓國民黨立委大為傻眼，怒吼「攻擊秘書長，柯總召出來道歉」。

國民黨立委葉元之16時25分左右在直播時表示，有沒有書面資料不影響程序進行，只是郭國文可以回到選區炫耀而已，民進黨支持者會認為郭國文是英雄，所以他也懶得罵郭國文。葉元之預計，整個院會表決將拖延到半夜。