以綠能養豬摘下了全國十大神農獎殊榮的蘇鵬（左），向屏東縣長周春米（右）介紹他的產品。（羅琦文攝）

第10屆屏東縣農業大學即將開課，透過多元化的課程和專業訓練，學員提升農業專業素養，除了基礎班開設4個班別，更專業的「菁英班」以及為新住民開辦的「新住民工作坊」，也將陸續開辦。歷屆傑出學員與縣長周春米17日齊聚一堂，鼓勵對農業有興趣者踴躍報名參加。

出席傑出學員包括以綠能養豬摘下了全國十大神農獎殊榮的蘇鵬、成功將九如特產檸檬變成檸檬磚，創立「檸檬大叔」品牌的薛丞睿；提供養殖戶和青農展售平台，成立農產品三魚直賣所的陳右穎；放棄高薪科技業返鄉從事有機種植的無憂園農場吳文志；還有認真上課，成功創立了吉思美及優果多等自有品牌的廖子涵；以及最年輕88年次的丁子爗，就學期間創立屏町洋香瓜農場，種出高品質的洋香瓜。

屏東縣政府農業處表示，本次開設的「農業基礎班」、「動物科學班」、「水產養殖科學班」、「屏南分班」4個班別，總計180位名額，報名日期即日起至6月7日，預計6月底開課。鼓勵對農業有興趣、設籍屏東縣且年滿18歲的新進青農們，別錯過這個免費學習的機會，報名方式可用網路、現場或紙本郵寄。

農業處表示，菁英班則預計9月開放報名，提供40位名額，進一步提升學員在農業生產效率、實務操作技能、產品推廣、經營銷售及運銷創新等方面的能力，學員還有機會透過聯誼會及相關活動與各領域的專家交流，促進合作拓展新商機。

農業處表示，為了鼓勵更多新住民融入屏東農業，今年縣府續辨新住民工作坊，預計在8月開放報名，工作坊計畫舉辦5場次，每場次限額15名，期待能促進多元文化交流，並攜手開創屏東農業新實力。

周春米說，屏縣府致力於打造智慧農業新風潮，融入智慧農業新思維，讓農業更現代化，農業大學9年來培育1688位學員，其中9成都繼續留在屏東為農業奮戰，透過多元化的課程和專業訓練，不僅能提升農業專業素養，更能屏東農業注入新活力。