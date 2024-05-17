金門縣政府建設處與消保官，近日協同金門縣消防局及標檢局高雄分局金門辦事處人員，展開今年下半年度液化石油氣分裝廠及瓦斯行偷斤減兩聯合稽查，針對轄內13家瓦斯行進行桶裝瓦斯抽查，查核結果均符合「液化石油氣經銷業分裝業及零售業供銷管理規則」容許誤差範圍內。

縣府建設處說明，本次受稽查業者包括瓦斯分裝業者－聯宏石化企業有限公司與農會液化煤氣灌裝廠2家，以及文文、華聲、金源盛、世豐、振盛、宏達、中台、許源順、第一、瓦斯中心、農會、金龍、湖盛等13家瓦斯行，其中分裝場各抽查20支瓦斯桶，13家瓦斯零售業者各抽查4-8支，合計抽查132支瓦斯桶，查核結果均符合規定。

建設處表示，縣府配合中央政策辦理偷斤減兩聯合稽查已有17年，早期重量不合格率原為44.2％，經過多年聯合稽查與法規宣導下，不合格率已逐年下降，足見液化石油氣聯合稽查作業已對業者達警惕作用，在業者自主改善暨液化石油氣不定期聯合稽查作業雙重把關下，對消費者權益更加有保障。

消保官也呼籲民眾，如發現所購買桶裝瓦斯斤兩不足時，可撥打消費者服務中心「1950」諮詢專線或上行政院消費者保護會的網站進行線上申訴（申訴網址：https://cpc.ey.gov.tw/）。另零售業者於瓦斯桶灌裝後，載離分裝場前可自行以磅秤檢查分裝重量是否不足，若有重量不足情況，應即刻要求分裝場補足重量，以免消費者權益受損。