味全龍17日將游擊手張政禹下放二軍，總教練葉君璋解惑，是因為他左膝十字韌帶斷裂，目前評估不需要開刀，預計休息2到3個月；這也是近期傳出第3位中職球員因為十字韌帶受傷缺陣。

樂天桃猿外野手成晉在春訓熱身賽時導致左膝十字韌帶斷裂，在14日進行重建手術，球團宣布他本季報銷，統一獅內野手林靖凱則是在8日與中信兄弟的比賽中，安打後試圖搶佔二壘時傷退，消腫後檢查確定左膝十字韌帶撕裂，將在21日動刀，預估要休10個月。

而龍隊今天將張政禹下放二軍，葉總表示，他是因為左膝十字韌帶斷裂，「目前是需要時間復原，不需要開刀。」防護員評估他約2到3個月時間可以回歸，「最重要是他本身的感覺，還有體能教練、防護員評估，才能知道真正的時間。」

葉總還分享自己當選手時期，曾因為撲壘導致雙腿十字韌帶都斷掉，「我那時候休3天就回來，他也可以休1年沒關係，就看他受不受得了。」今天龍隊游擊防區交給新秀劉俊緯。

在成晉、林靖凱後，張政禹成為中職本季第3位因為十字韌帶傷勢進傷兵名單的球員，葉君璋可以理解，因為現在球員都滿拚的，想要爭取機會、有好表現，所以受傷機率就會高，「某種程度來講是好事又不是好事。」