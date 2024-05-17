回顧去年總體經濟環境，元大金指出，全球經濟情勢受到貨幣政策及地緣政治等不利因素影響，歐美等主要經濟體大幅升息以抑制通膨，累積效應導致全球終端需求不振，製造業景氣緊縮。此外，大陸疫後復甦不如預期，房地產債務危機蔓延，加上俄烏戰爭及以哈衝穾未歇，增加全球經濟前景之不確定性，根據S＆P Global今年1月發布的最新預測，去年全球經濟成長率為2.7％。

台灣方面，元大金分析，受全球政經情勢影響，終端需求疲弱，部分製造業庫存調整時間拉長，導致台灣出口動能平疲，民間投資續趨保守；而疫後民間消費動能穩健，內需成為經濟成長主要動力，根據主計總處今年1月最新公告，去年台灣經濟成長率概估為1.4％。

展望今年，元大金認為，全球景氣仍面臨降息時程未定、地緣衝突持續發酵、美中關係動盪丶全球供應鏈板塊重組等不確定性影響，根據S＆P Global今年2月的預估，今年全球經濟成長率為2.5％；台灣經濟方面，民間消費溫和成長，製造業庫存調整進入尾聲，終端需求亦逐步回溫，加上新興科技應用持續擴張，可望增加出口與投資活動之成長動能，根據主計總處去年11月預測，今年台灣經濟成長率預估為3.35％。

金融市場方面，元大金強調，去年通膨及加速升息雖導致市場波動甚鉅，由於上市櫃公司整體基本面相對穩健，台股去年全年日均成交量為3,590.25億元，年增17.65％，帶動去年元大證券經紀手續費收入成長，獲利達137.93億元。元大投信去年獲利成長39.9％、達25.47億元，創歷史新高。同時，元大期貨獲利亦大幅成長61.76％、達18.53億元。元大銀行獲利年增18.78％、達86.57億元。元大人壽去年獲利20.19億元保持穩健。

元大金分析，今年金融市場仍面臨諸多挑戰，全球經濟成長趨缓，歐美央行貨幣政策的進程未定，台灣出口復甦前景不明，皆使台股行情表現充滿挑戰。此外，雖升息循環進入尾聲，但在利率仍處於相對高檔、企業資金成本墊高下，可能衝擊銀行放款動能。壽險業方面，高利環境下經常性收益有望提升，惟避險成本居高不下恐成為獲利隱憂。