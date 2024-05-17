Niel除了想念台灣粉絲的熱情外，他更對美食念念不忘。（圖／Fu Entertainment提供）

韓國男團TEEN TOP主唱Niel將於6月15日在三創CLAPPER STUDIO開唱，台灣也是此次海外巡演的首站，希望能與台灣的N-LISS （官方粉絲名）共創美好回憶，陪伴粉絲共度「親吻情人節」（6月14日），他為了這場演唱會，特別準備了全新的VCR，與之前首爾場的演出是截然不同，且這次他也準備不少舞曲，還加碼透露，這次還帶來更大的驚喜，演唱會還特地邀請一位嘉賓，2人將帶來精心安排的表演。

Niel除了想念台粉的熱情外，他更對台灣的美食念念不忘，特別提到上次來台時有吃到胡椒鳳螺更成為他最喜歡的美食之一，對海鮮讚不絕口，還有台灣的火鍋、雞排都深得他的喜愛。他上次也品嚐了芒果冰，可以說是美食大豐收。他也提到因為很喜愛《不能說的秘密》，所以上次有特別造訪淡水，也循著該片探訪淡水美食，還開玩笑說：「不說了！說了又餓了啦！真的好想念台灣食物。」

「NIEL 1ST SOLO CONCERT ’NIELISS‘ IN TAIPEI」將於6月15日 （六）晚間18點在台北三創生活園區5樓CLAPPER STUDIO舉行，票價分為NT$ 5,480（全站席） ／ 身心障礙席NT$ 2,740，將於5月18日（六）18點在拓元售票系統啟售。 更多詳情請洽主辦單位FU Entertainment官方臉書查詢。