曾獲金曲最佳演唱組合的阿卡貝拉樂團「尋人啟事」去年推出第二張創作專輯《減肥計劃》，近期即將展開十週年演唱會《Chubby Wonderland-貪吃也沒有關係！》巡迴，首站將於本月25日 在 Legacy Taipei 登場。此外，昨金曲獎入圍公布，尋人啟事再度入圍最佳演唱組合獎，難掩興奮之情的他們表示：「還是會希望《減肥計劃》這張專輯可以得金曲獎演唱組合，因為這個類別滿少人得過兩次的，但入圍就已經是很大的肯定了！」

尋人啟事今年適逢成軍十週年，為了回饋一直以來支持他們的歌迷，尋人啟事傾盡全力籌備《Chubby Wonderland-貪吃也沒有關係！》演唱會。談及演唱會名稱由來，尋人啟事笑說先前討論專場名稱時有各種奇思怪想，例如神隱少女的名台詞「吃太多會被殺掉喔」、台灣人必備的諧音梗「命運『食』之門」，或是將電影《旺卡》改為「零卡」等，在一番討論後最終依然回歸到尋人啟事自身，以專輯為主軸。

尋人啟事在《減肥計劃》專輯中巧妙地將人聲與電子效果器結合，而《Chubby Wonderland-貪吃也沒有關係！》演唱會不僅將演出專輯中的所有歌曲，也將重新演繹眾多尋人經典曲目，更精心準備了獨家創作的演唱會限定歌曲，要讓聽眾一飽耳福，享受尋人啟事在音樂的深度與多樣性。

此外，尋人啟事也在北中南場次邀請了不同的重量級嘉賓，分別是好樂團、南西肯恩以及江老師，以他們獨特的音樂風格和表演方式，與尋人啟事的音樂完美結合，帶來一場獨一無二的限定演出。除了精心安排的節目內容外，尋人啟事也設計了與歌迷互動的遊戲，更將開放現場點歌，讓觀眾自行挑選這十年來的經典歌曲，與尋人共創屬於自己的音樂篇章。

成團滿十週年的尋人啟事也感性向歌迷喊話，女高音 DoDo 表示「不管你什麼時候認識我們，希望你能來這場十週年演唱會，跟我們一起回顧青春，看我們一起走過的路」；男低音信迪則感性說道「謝謝尋寶（尋人啟事歌迷名稱）的支持與陪伴，讓我們走到今天迎接尋人的十週年，期待見到大家」；人聲打擊阿諾也表示「我才加入一年多，很佩服其他團員做同一件事情堅持了十年，持續嘗試創新、嘗試更多人聲聲響的可能性」；女高音 Rere 則說「歡迎你來體驗十年後的我們，期待能見到曾經陪伴我們的你們」。