保時捷休旅車。（圖/達志影像/shutterstock）

小米首款電動SU7爆賣，一年10萬輛訂單達標。消息指出，小米汽車乘勝追擊，傳出正積極開發第二款電動車，最快2025年推出SUV（休旅車），較勁特斯拉Model Y的運動型多用途車，但不少大陸網民心儀保時捷、法拉利的經典車款，向雷軍喊話，要求小米SUV復刻一個同款。

外媒報導，知情人士指出，小米開發SUV過程中，將其競爭對手鎖定特斯拉Model Y，預計最快2025年才能量產，目前尚不清楚小米SUV的具體規格和定價；上述計畫也可能根據產能進展情況而改變。對於SUV消息，小米沒有任何回應。

報導指出，關於SUV的討論，早在2021年，小米創辧人雷軍宣布電動車是他人生最後一次重大創業時就已開始，但小米最終決定先推出SU7，售價為3萬美元（約台幣96萬元）起跳。

陸媒快科技提到，小米第二款新車定位為純電SUV，預計於2025年上半年推出，延續首款車的設計水準；而第三款車初步定位在人民幣15萬元等級，計畫於2026年亮相。

小米在產品規畫上步調清晰，三年內推出3款新車。首先透過高階轎車和SUV奠定品牌基調，然後推出低價車型擴大銷量，逐步奪取主流市場用戶。

消息人士透露，小米工廠產能只能滿足每月不到1萬輛的交付量，目前仍優先生產SU7，預計SU7年內產量約10萬輛，小米北京組裝廠房二期工程明年底完工後，才會開始大規模生產SUV。