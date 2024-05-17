大陸男星馮紹峰與頂流女星趙麗穎有過一段婚姻，育有一個兒子，但僅維持3年就宣布離婚；而兩人離婚後沒有交惡，還被稱是演藝圈的「離婚典範」，還不時傳出復婚說，讓粉絲都很樂見其成。但大陸狗仔劉大錘報料，馮紹峰夜會2名美女還帶回家，掀起熱議；對此，馮紹峰工作室火速闢謠稱「別編故事」。

知名狗仔劉大錘昨（16）日預告要爆猛料，夯劇男主角一晚夜會2名美女，今（17）日下午在微博曬出爆料影片，男主角竟是暖男、好爸爸人設的馮紹峰，短時間觀看次數衝破334萬；馮紹峰玩很大的消息引起網友熱烈討論，但他的工作室火速發聲，「假，別給哥編故事了」。

但馮紹峰工作室闢謠後，讓劉大錘立刻拍片開嗆，「假在哪？車不是你的？家不是你的？司機不是你的？你跟這兩個女生真的不認識？」底下網友討論炸鍋，「終於不用擔心他和穎寶復婚了，謝謝你，第一次這麼感謝狗仔」、「好爸爸人設塌的太快」、「某些人私生活糜爛又不負責任，還整天營造好爸爸君子人設」。

馮紹峰當年與小9歲的趙麗穎因戲生情，2018年閃婚生子，2021年就結束婚姻，兩人離婚後還是好朋友，趙麗穎曾公開說，「不論台上台下，我都視他為自己的好朋友」，所以一直有不少粉絲希望兩人有朝一日能復婚。