法務部廉政署副署長沈鳳樑率廉政人員訓練班第52期學員於17日參訪大溪老城區與桃園市警察局刑事鑑識中心。（姜霏攝）

法務部廉政署副署長沈鳳樑率廉政人員訓練班第52期學員於17日參訪大溪老城區與桃園市警察局刑事鑑識中心，讓學員體驗桃園豐沛的木藝文化，百工百業的活力，更學習首屈一指的專業鑑識工作，以科技驅動創新思維，以廉能帶動城市治理，享受一場文化與知識雙重饗宴。

廉政署表示，此次活動上午安排學員走訪大溪老城，體驗大溪居民跨越近百年保存下來的木藝產業、古蹟歷史建築及百工百業的城市風貌；下午安排學員參訪去年底正式啟用的刑事鑑識中心，由桃園市警察局長吳坤旭親自接待，解說鑑識科學的運作及工作內容，中心設置化學、DNA、痕跡、氣動槍枝等9個實驗室榮獲TAF9項認證，其中的共軛顯微拉曼儀器更是目前全國警察機關所獨有，得快速應對犯罪偵查即時性的挑戰，同時回應市府智慧桃園，接軌國際的政策理念。

廉政署也說，鑑識中心藉由提供學員饒富趣味性、互動性和教育性的鑑識體驗活動，串連廉政人員與刑事鑑識人員的對話，吳坤旭也期許學員結訓後返回工作崗位後，也能以見微知著，實事求是的工作態度，積極協助首長推動廉政措施，提升機關廉能形象。

廉政署副署長沈鳳樑、政風處長吳滄俯、鑑識中心主任高麗姬於交流會談中均肯定透過此次的參訪交流及跨域合作，必能有效助益廉政新進人員在未來的實務工作中，善用科技創新思維，持續進步與創新，不自我設限，以新思維、新做法，勇於接受各項挑戰，共創智慧城市，廉能共治的願景。