伊正、鄒琳夫妻檔今（17日）錄製年代《百變智多星》，分享年齡差距對夫妻間的影響。伊正表示，他和老婆鄒琳相差15歲，所以老婆在戀愛階段總是將他當成長輩，凡事都以他的意見為主。鄒琳笑說，她一開始將伊正視為偶像，加上伊正講話像長輩，所以才會什麼都說好，一番話讓主持人梁赫群相當羨慕：「不像我們家，都沒人把我當明星！」

57歲的伊正和小15歲的鄒琳結婚8年，2人外型登對，且伊正保養得宜，完全看不出實際年齡差距。2人今回憶戀愛過程，伊正表示2人是在友人飯局中認識，他跟鄒琳要電話時，鄒琳竟直接「遞名片」，他後來靠著死纏爛打才順利贏得芳心。鄒琳說，雖然交往期間，都是她聽伊正的話，但婚後就反過來了，變成伊正比較依賴她，「因為現在所有密碼都在我手上」。

伊正進一步表示，彼此個性最大的不同就是原本身為補習班數學老師的鄒琳做事「數據化」，舉凡煮飯時的每一餐份量，甚至水餃、冰塊的顆數都很精準。伊正、鄒琳2人談到維持婚姻的秘訣，就是每晚小孩入睡後的「happy time」，夫妻倆會一起品酒、吃宵夜、聊天，保持熱戀的感情。