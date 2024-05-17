與此同時，「轉數快」與大陸央行數位貨幣研究所營運的數位人民幣央行端系統的互通，也是世界首個快速支付系統與央行數位貨幣系統的連接，為二十國集團（G20）跨境支付藍圖所強調的互通性提供了創新的用例。

大陸央行：設人民幣3,000億保障性住房再貸款
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