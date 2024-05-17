元大金控最新前十大股東出爐。根據元大金公布股東會年報，前十大股東大致維持去年排名，仍由元大金最大股東元大馬家旗下投資公司囊括，單是合計上榜前十大股東的四家投資公司持股比重，就高達11.51％。

根據元大金公布前十大股東名單，元大馬家目前入榜元大金前十大股東之列的四家投資公司，包括尊爵、元宏、元翔及裕陽，其中，尊爵以維持去年的3.54％仍為最大股東，元宏及元翔各為2.92％、2.89％的持股比重，分居第三、四，而裕陽持股2.16％排第八。

至於持股第二大仍為寶佳集團旗下寶佳資產，持股水位維持去年的3.32％不變。

另，花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶持股2.86％排第五。而元大商業銀行受託信託財產專戶持股增為2.68％，名列第六大股東。臺灣銀行則持股2.25％為第七大、富邦人壽2.15％居第九。

而今年因台新台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶擠進第十名，持股達2.07％，使同樣為元大馬家的投資公司騰達被擠出前十大股東，去年騰達持股排第九。