澎湖國際鐵人三項賽18日起澎湖林投沙灘登場，17日來自國內外的選手齊聚，共同為賽事宣傳。（許逸民攝）

因疫情停辦3年的「2024 LAVA TRI澎湖國際鐵人三項賽」，18日將在澎湖湖西鄉林投沙灘登場，計有來自6個國家、逾30名國外鐵人及台灣選手近400人參與外，還有澎湖當地的中興國小、文澳國小、石泉國小、東衛國小、西溪國小等近百位小朋友也參與小鐵人賽。

因優質的地理環境，曾連續三年獲選「最想再參加賽事」的「IRONMAN 澎湖國際鐵人賽」，每年皆吸引超過千名國際選手來到澎湖。隨著疫情舒緩與國境解封，今年再度回歸澎湖舉辦，於5／18（六）~19（日）於林投沙灘舉行。賽事包含113公里、51.5公里、身障組與小鐵人賽，其中最矚目的113公里鐵人三項，需1.9公里游泳、90公里自行車和21.1公里的路跑，且最晚在8.5小時完成。

澎湖副縣長林皆興、縣府秘書長蔡淇賢、議長陳毓仁、澎管處長洪志光、教育處長林長安等，今天並與台灣鐵人三項公司董事長林澤浩與國內菁英選手共同將賽事獎牌合體，宣告澎湖國際鐵人三項賽18日揭開序幕。

並邀請活動代言人張嘉家、張家豪、吳承泰、王威凱、Giorgio Pappalardo、古藤雄市 （YuichiKoto）、福岡鐵人佐野友昭（Sano Tomoaki）以及「愛運動動無礙」姜義村教授攜手曾怡瑄參加。

澎湖縣議會陳毓仁議長並表示，很開心澎湖有國際級的盛事，對於副縣長的參賽邀約，笑說他先從跑馬拉松開始。

而除了即將舉行的 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽，今年澎湖還有6月「泳渡澎湖灣」、9月「澎湖跳島自行車嘉年華101KM自行車賽」，以及11月「菊島澎湖跨海馬拉松」大型賽事。只要任報名並「完賽」兩場，報名 2025 IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽即可扣除參加兩場賽事報名費；本次完賽獎牌更可與「2024泳渡澎湖灣」獎牌拼接組成完整的澎湖地圖，象徵著澎湖運動賽事的多元整合。

LAVA Sports台灣鐵人三項公司董事長林澤浩表示，IRONMAN Taiwan 為在澎湖舉辦的 226 公里距離賽事，每年皆吸引上百名外國選手來台灣參賽，是亞太地區相當重要的賽事指標，18日所有參賽選手將與澎湖海漂實驗室人員進行淨灘活動，確保賽事安全，讓澎湖成為國際運動賽事的小島。