台南市後壁區張姓老翁患有失智症，13日凌晨4時騎單車外出失蹤，警方公布協尋照片。（讀者提供／程炳章台南傳真）

台南市後壁區張姓老翁患有失智症，13日凌晨4時騎單車外出失蹤，後壁分駐所動員大批員警投入協尋。（讀者提供／程炳章台南傳真）

台南市後壁區張姓老翁患有失智症，13日凌晨4時騎單車外出失蹤，家屬著急報警，警方動員調閱老翁影像，張男最後身影出現在嘉義縣鹿草鄉保安宮，因產業道路多無力深入追蹤，家屬一度求神問卜仍無果，警方17日公布老翁影像，盼民眾加入協尋。

87歲張男患有失智，13日凌晨4時自行騎車外出，就此失聯，急壞家人，除了報警外，多次求神問卜，請神明指點老翁迷失方向，神明一開始指示老翁在鹿草地界「最西方最暗」的地方。家屬前往搜尋未發現。

台南市警方結合嘉義消防救難隊員，在嘉義縣下潭雲龍宮發動地毯式搜索與空拍機，仍未發現。家屬再求宮廟乩童指點，提及老翁在下潭村與碧潭村徘徊。過程中也有民眾提供線報，結果都是烏龍一場。

家屬17日再求神明開示，指出阿公會出現在汫水港大橋3浬內，警消至今仍未放棄搜救，鄉間小路太多，搜救工作出現瓶頸，在家屬同意後公布老翁資料，請民眾幫忙協尋。