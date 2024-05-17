民眾黨前美女發言人楊寶楨今（17日）正式加入中天主持群，跨界成為媒體人，5月20日起每周一至周五下午5點在中天新YouTube頻道「CTI＋ News ｜ 中天2台」開新節目《寶楨選新聞》。首次挑起帶狀談話節目的大樑的楊寶楨說，節目不分任何黨派色彩，大家放開說、放心說，把自己的觀點講出來做交流，這是一件很值得期待的事。

楊寶楨在擔任民眾黨發言人期間，敢戰、能戰，論述能力和口條都十分出色，這次轉戰媒體人的新角色，完全沒有換軌的適應問題。她在收到中天邀請主持《寶楨選新聞》時更是一口答應，她豪爽俐落的風格，讓節目可看性備受期待。

楊寶楨表示，她希望透過網路節目拉近與觀眾的距離，「我們節目可以有很多不同的觀點跟聲音在裡面，甚至希望可以弭平、緩和各種對立，或者過往在選舉之後造成的撕裂等等，我們會用比較溫和的方式，把我們的觀點帶給觀眾，讓大家有些新的想法。」

之後將怎麼「選新聞」？楊寶楨說：「希望透過我們選的新聞、透過我們講的觀點，讓大家明白『喔！原來政治是這麼一回事』，其實跟自己想像的沒有太遙遠的距離。」

她透露，過去在主持廣播節目時，認識不少各政黨、各陣營的朋友，很期待邀請他們上節目暢聊，也計畫不定期的邀請各領域人士一起「選新聞」。《寶楨選新聞》5月20日起每周一至周五下午5點在YouTube頻道「CTI＋ News ｜ 中天2台」直播。