準總統賴清德即將在520就職，總統府今為蔡英文總統、總統府正副祕書長林佳龍與黃重諺舉行歡送會；賴清德在致詞時提到，蔡總統最近接受媒體專訪時，提到還有4項未完成的議程，包括兩岸的和平永續、與民主國家持續合作、解決年輕人住房壓力及勞保基金議題等，未來新政府也會繼續接手。

賴清德表示，他要代表同仁及台灣社會衷心感謝蔡英文8年來戮力從公，為國為民、功在國家，這段時間大家應該都發現，蔡總統隨時都掛著燦爛的笑容，因為8年的辛苦工作即將結束，能卸下重責大任，重新擁有自由自在的生活。

針對國內議題方面，賴清德提到，2016年蔡總統上任時，面臨許多燙手山芋般的沉痾，諸如年金改革、性別平權、經濟轉型、能源轉型、轉型正義及軍事改革等，蔡總統都逐一化解，贏得國際社會的肯定與支持。

賴清德說，蔡英文任期內，台灣股市大幅成長，年均經濟成長率也在全國人民共同努力下超過3.1％，位居亞洲四小龍第一名。此外，蔡總統一直認為經濟果實應該全民共享，8年來，持續調升勞工基本薪資並為軍公教加薪。

賴清德說，蔡總統已「點亮台灣」，交出一張漂亮的成績單，他期盼未來帶領新團隊一起努力，讓台灣在國際舞台更加綻放光芒。

賴清德也感謝林佳龍在去年1月接任總統府秘書長職務，協助蔡總統處理府內事務，表現非常傑出。未來，林佳龍即將到外交部就任，面對新的挑戰。

賴清德最後也祝福蔡英文未來生活自由自在，未來國家仍需要蔡總統繼續關心國政，並協助新的政府，讓國家能走得更穩、更遠，人民過更好的生活。