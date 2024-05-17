高雄市長陳其邁自2020年8月上任後，率領市府團隊積極促參招商，自2021年起已連續3年達成0舉借，受限債務已減債131億元（包含償還公教輔購基金借款16億元），另外也善用自償性債務推動更多市政建設，落實財政健全，高雄自償性債務增幅也相較其他直轄市低。

高市府財政局長陳勇勝表示，近3年來，市府積極推動各項重要市政建設，如興建軌道建設、社會住宅及提升社會福利照顧等，為因應龐大市政建設需要，歲出預算規模從2020年1465億元，成長至今年1696億元。在有限的財源下，高市府努力開拓財源，兼顧財政穩健與市政建設，有效運用手上的每一分錢，加速高雄的重要建設，帶動城市轉型，提升城市競爭力。

陳勇勝指出，各地方政府為了發展及建設，對具有自償性財源的公共建設，普遍依照公共債務法，先透過舉借「自償性債務」推動建設，再以其產生的收入清償債務，減輕其財政壓力。以陳其邁上任至今年4月期間，六都直轄市中，桃園市、新北市及台北市的自償性債務分別增加672億元、608億元、299億元，相較之下，高雄市只增加255億元，增加幅度相對較低。

陳勇勝進一步說明，為了讓財政更為穩健，高雄市優先朝積極推動促參及聯合開發，結合民間資金共同參與方式推動建設，同時讓各項建設可以同步進行，因此在陳其邁上任以來，累計促參金額近1500餘億元。

此外，相較高雄2020年促參金額4.76億元，2022年度投資金額達708億元，更打破歷史紀錄，成為該年度的全國招商王。今年截至目前，已成功招商金額402億元，暫居全國第一，展望全年，邁向突破2022年708億元紀錄，再創歷史新高。