日本新生代人氣女星今田美櫻主演日劇《忍不住沉默花咲舞 2024》 ，在上週播出的第5集竟出現傳說中由演技派男星劇團一人飾演的「半澤直樹」，沒想到又可以看到這個同為池井戶潤筆下的傳奇角色，雖然直樹與舞是分屬不同銀行，但兩人之間會有怎樣的對決、是否有機會能重現半澤直樹的招牌金句都是令人期待的焦點之一。

《忍不住沉默花咲舞》系列改編自日本知名作家池井戶潤的小說，曾在2014、2015年推出連續劇版，當時找來氣勢強大的杏主演，暌違近10年重新開機，製作人透露原本不確定讓外型可愛的今田美櫻要飾演不畏強權、有話直說的「花咲舞」是否能達到想要的效果，但拍完第一集「請恕我直言」的直球對決場面後，看到今田美櫻所表現出的纖細情感，就覺得找她來演真的是太棒了，作者池井戶潤也相當期待她的表現。

菊地凛子、劇團一人在《忍不住沉默花咲舞 2024》拍攝現場開心合照。（圖／摘自X）

2024年版將女主角「花咲舞」換成新生代女星今田美櫻獨挑大樑，她坦承當初確定要接演時「相當有壓力」，因為自己相當喜歡這部作品，所以要帶著致敬的心情詮釋「全新的花咲舞」；行程滿檔的今田美櫻接受雜誌訪問時透露皮膚的保養秘訣就是「睡飽」，笑說自己最喜歡的就是睡覺，每天理想睡眠時間是8小時，且對於枕頭也相當有要求，一定會換睡衣好好睡上一覺。《忍不住沉默花咲舞 2024》每週日在friDay影音於上架。