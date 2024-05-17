嘉義市中山路老字號鴻圖書局公告營業至9月底，33年書店劃下句點，即日起打折出清，負責人感嘆「文化成年禮金」約有3個購書潮，但敵不住數位時代網路書店的長期價格競爭；網友唏噓不已，有說「學生時代的回憶」「時代的眼淚」、也有人說「能撐這麼久很奇蹟了」。

鴻圖書局第2代負責人郭浩昇說，他返鄉接手書局10多年，多元化經營還不錯，但網路價格競爭、疫情影響，近幾年虧損連連，「文化成年禮金」補助會有3個月買書潮，但之後買書的人又少了，經營愈來愈困難，只能忍痛結束營業，將店面出租。

郭浩昇說，書局鼎盛時期有20多個員工，目前減到只剩13名員工，9月底結束營業以前會依勞基法資遣員工。

威信圖書有限公司負責人廖威融指出，實體書店面對網路書市價格競爭非常嚴竣，他經營圖書批發供書給書店，書店營運困難，批發也跟著生存不易。

鴻圖吹熄燈號，網友反應多，有人說「繼讀書人之後，又少了一家年少回憶的書局了」、有人說「學生時代的回憶」、「可以不要嗎？」，還有民眾盤點嘉義市僅剩大人物、墊腳石、良昌等書店了。