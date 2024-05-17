據俄羅斯國家技術集團（Rostec）稱，庫爾干機械製造廠（Kurganmashzavod）的BMP-3步兵戰鬥車產量增加了20%，今年已經交付了2批車輛，工廠也開始交付BMD-4D傘兵型號。所有這些車輛都配備了額外的保護套件、降低熱源訊號的披風（Nakidka）光學迷彩系統以及加強的車輛上方防禦能力。

Rostec delivered a new batch of armored vehicles to the troops.



Kurganmashzavod, part of High-Precision Complexes, sent to the RuAF a batch of the newest BMP-3 and BMD-4M.



The BMP-3s were improved taking into account the experience of combat use in the SMO area. pic.twitter.com/qJDPihFJAn — Trollstoy (@Trollstoy88) May 12, 2024

本次增產的重點是備受實戰單位追捧的BMP-3，主要因為搭載的2A70 100公厘線膛砲，結合無人機觀測，實施曲射打擊4至5公里外的目標，而同軸30公厘機砲（2A72）則能夠提供強大的壓制能力，以及對輕裝甲戰鬥能力。

庫爾干機械製造廠（Kurganmashzavod）的BMP-3步兵戰鬥車產量增加了20%。（Rostec）

另外「從2024年4月開始，工廠也開始交付BMD-4M型號，所有這些車輛都配備了額外的保護套件、降低能見度的工具以及增強的車身上方防護能力，」值得注意的是，庫爾干工廠今年已經交付了2批BMP-3，最新一批已於5月7日交付。顯示出儘管受到西方國家實施了經濟制裁，但該工廠仍保持穩定的產能。

先前，庫爾干因附近水庫意外洩洪，而導致俄羅斯和哈薩克邊境地區發生洪災。先前烏克蘭傳出消息，庫爾干機械製造廠恐被洪水淹沒，不過目前看起來產能未受到影響。5月7日，當俄羅斯軍隊收到第二批BMP-3時，俄技集團強調了一些關鍵升級。新的裝甲車現在配備了改進的裝甲，這是應前線俄羅斯士兵的反饋所升級。

BMP-3的推進系統由一台UTD-29M柴油引擎組成，可提供500馬力。這具引擎使車輛能夠在公路上達到時速70公里，在越野條件下達到時速45公里。本身也是兩棲車輛，能夠使用水下推進裝置，以時速10公里的泳渡。

它的戰鬥重量約為18.7噸，在裝甲防護和機動性之間取得平衡。BMP-3的外形較低，這降低了其可見度並使其更難瞄準。該車配備了先進的火控系統、夜視能力和雷射測距儀。在防禦力方面，它的裝甲可以防禦小型武器火力、砲彈碎片和某些類型的反坦克武器。