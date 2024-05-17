女星李燕出演多部本土劇，有「8點檔女神」封號，2015年與謝典林離婚後，去（2023）年5月認愛並閃嫁事業夥伴「新店陳大少」陳茂榮，如今兩人迎來結婚1周年，李燕曬出手捧玫瑰花束的照片，自認難搞又壞脾氣，甜蜜告白老公辛苦了，「紙婚了欸好開心呀」。

李燕近年專心經營自創的保養品事業，2023年更閃電再婚陳茂榮，16日迎來結婚周年的兩人，也特地到餐廳享用浪漫的燭光晚餐，李燕事後曬出多張照片，只見她穿著黑色T恤，把一頭長髮紮起，手捧玫瑰花束，在鏡頭前露齒燦笑，看起來十分幸福。

李燕在貼文寫道，「我辛苦的老公，我承認本人既難搞又壞脾氣，這一年多來我可是收斂好多，磨合本就是必經路程，我一點也不意外」，坦承自己不擅長經營婚姻，所以用經營事業的方式來想辦法變得更好，「破釜沈舟大概就是我的固執了」，而她也興奮表示，結婚周年不只有玫瑰花、燭光晚餐，還有充滿心意的卡片，讓她直呼：「紙婚了欸好開心呀！」

貼文一出，不僅吸引網友紛紛獻上祝福，「小燕這是幸福的笑容」、「恭喜小燕找到真愛，一直幸福下去唷」、「這樣的場景很像是韓劇中的劇情，好幸福喔」，就連圈內好友也大讚，「笑到我心坎裡去了，好甜啊」、「燕姐棒棒，姐夫更棒」、「幸福美滿」。