為了讓年輕人不再是無殼蝸牛，政府推出新青安貸款幫助買房，一名扛信貸及卡費、年薪約60萬的女網友，就成功靠新青安貸了583萬元買房，讓網友驚呼「五年後寬限期過，不知道有多少人會繳不出每月房貸崩潰」，引起討論。

一名女網友日前在「Dcard」分享申請新青安通過的喜悅心情，透露自己年薪60萬元，有信貸26萬，分期卡費數萬元，2020年準備了146萬的頭期款，在桃園A7購買一間729萬元的預售屋，存款幾乎被榨乾，並在2023年即將交屋時申請新青安，過了1個多月終於核准，成功貸款583萬元（8成）。

此案例在網路上引起討論，鄉民「dream0821」在PTT八卦板表示，此案申請人有信貸、卡費，且年薪僅60萬元，沒想到這種還款能力銀行竟會通過，未來只能祈禱不要有額外大開銷，且一輩子就被這棟房子給套牢，好不容易還完款也快退休了，「我只能說政府要套牢台灣人不手軟」、「五年後寬限期過，不知道有多少人會繳不出每月房貸崩潰」。

不過PTT房屋板的網友則普遍認為，此案在寬限期後每個月只需要繳近2萬元，與付房租相比其實差不了多少錢，紛紛喊「年薪60，平均月收5萬，繳2萬元，負擔不到一半，為何不能過」、「只看房貸負債比不到四成，我還覺得這買家太保守」、「2020年桃園A7買1坪20.95萬，現在都漲到1坪40萬了，是在幫她擔心什麼」。