去年底傳出已有70年歷史的台灣師範大學工業教育學系學士班去出停招。但在各界連署與教育部出手挽救後，校方今日確定不停招，114學年開始，學士班將每年招收15名公費生專班生，由於要考術科，因此鎖定招收高職生，同時也將試辦3年培育45名技高公費老師，若計畫順利，之後將轉為正式專班。

台師大於去年年底在校務會議通過工教系自114學年起停招學士班，未來仍將保留碩博士班，這項消息傳出後，引起系友反彈，更有一群高中職校長和科技大學老師發起連署搶救，最後教育部提出「培育技術型高級中等學校專業群科教師公費專班試辦計畫」，讓工教系學士班免於停辦。

台師大科技學院院長鄭慶民證實，工教系學士班不會停招，114學年改以試辦技高教師公費專班延續招生。

鄭慶民說明，專班試辦計畫共3個學年，114學年開始招收首屆公費生專班，每年15名，包括機械群、電機電子群、動力機械群各5名，由於要考術科，因此招收對象為高職學生，同時也希望多加培養電機電子群及動力機械群等技高師資，預計試辦3年將培育45名技高公費老師，3年試辦後若一切順利，將轉為正式專班。