00940（元大台灣價值高息）4月1日掛牌以來，首次成分股調整名單出爐，在50檔成分股中，新增及刪除各21檔，外界最關注的長榮未被剔除，至於個股權重占比，稍晚元大投信將公告。名單曝光，引發PTT網友討論，「誰說00940踢長榮的?再騙船票」、「940要長榮的息要他怎麼刪」、「阿榮還在就是噴」。

新增21檔成分股如下：

2206 三陽工業、2357 華碩、2504 國產、2520 冠德、2548 華固、2618 長榮航、2634 漢翔、2809 京城銀、2884 玉山金、2890 永豐金、2892 第一金、3010 華立、3044 健鼎、3376 新日興、3406 玉晶光、3413 京鼎、3703 欣陸、4766 南寶、4961 天鈺、5534 長虹、6278 台表科

另外，也刪除21檔成分股：

1216 統一、1723 中碳、1785 光洋科、2301 光寶科、2352 佳世達、2404 漢唐、2474 可成、3005 神基、3014 聯陽、3596 智易、3704 合勤控、3706 神達、5388 中磊、5469 瀚宇博、5876 上海商銀、6139 亞翔、6146 耕興、8016 矽創、8150 南茂、9904 寶成、9921 巨大。

00944（野村趨勢動能高息）今天換股名單也揭曉，新增及刪除各24檔，其中聯發科、瑞昱等電子績優股遭刪除，納入長榮、裕民、慧洋-KY三檔航運股。

新增24檔成分股如下：

1104 環泥、1402 遠東新、2347 聯強、2393 億光、2603 長榮、2606 裕民、2637 慧洋-KY、2880 華南金、2882 國泰金、2903 遠百、2915 潤泰全、3010華立、3045 台灣大、4904 遠傳、4938 和碩、5347 世界、6005 群益證、6214精誠、6269 台郡、6278 台表科、8070 長華*、8422 可寧衛、9917 中保科、9933 中鼎

另，刪除24檔成分股：

1477 聚陽、1712 興農、1723 中碳、1785 光洋科、2105 正新、2379 瑞昱、2385 群光、2404 漢唐、2454 聯發科、2607 榮運、2886 兆豐金、3005 神基、3264 欣銓、3293 鈊象、3376 新日興、3532 台勝科、5469 瀚宇博、5483中美晶、6121 新普、6139 亞翔、6182 合晶、6191 精成科、6239 力成、9939宏全