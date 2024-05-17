桃園市兒童美術館於4月開館試營運，響應新課綱跨域多元學習理念，兒美館以青埔城市聲景為主題，與鄰近的青埔國小合作啟動第一屆的館校合計畫，期待開啟美術館與在地學校之間的聯繫。兒美館館校合作成果將於6月5日與大家分享，歡迎對藝術教育感興趣的學校教師和社區團體踴躍參加。

兒美館表示，館校合作計畫自去年開始籌備，為開啟學校與美術館的對話橋梁，兒美館邀請具豐富館校合作經驗的台北當代藝術館、鳳甲美術館及建成國中進行專題分享，其中參與講座的青埔國小老師，積極表達合作意願，奠定雙方合作的基礎。在這項計畫中，桃美館除了扮演發動者，也協同藝術家進行實地踏察，深入發掘如埤塘、大圳等特色地景。

兒美館說，根據青埔新興城市的在地特色，規畫五感體驗的館校合作計畫，媒合聲景藝術家鄭琬蒨與藝術人文教師開發特色課程「青埔小偵探」，以《聲音魔法師》、《聲音散步》、《聲音採集故事》及《青埔國小放送中》等4堂帶狀課程，讓學童聆聽及發揮想像力描繪聲音的形狀，從家裡的聲音、家外的聲音，至藝術家錄製如埤塘、稻田、穀倉、美術館等特殊地景環境聲，引領學童分享如果這些地方是自己生長的家，會有哪些變化或影響，最後創造出自己的聲音故事。藝術家藉由兒童對青埔地區消失聲景的反饋，設計出「青埔小偵探」學習單，藉由聲景認識兒美館，認識青埔這座城市，建立在地認同。

兒美館提檔，生活中美感探索來自於藝術教育落實，而美感素養須由兒童時期開始培養。5月18日為國際博物館日，主題為「博物館致力於教學和研究」，兒美館的館校合作計畫即透過先行研究，結合藝術家、學校與在地環境資源，以五感及跨領域美感體驗，透過藝術家走入校園，以及學生移地採集，為藝術課程帶來新的活水，也讓美術館教育走入校園。

兒美館將於6月5日舉辦館校合作成果分享會，向學校相關教育人員及大眾共享這份成果，將邀請藝術家鄭琬蒨與參與合作的青埔國小師生共同出席，除了分享館校合作過程，也將發表館校合作學習單，讓前來美術館的親子觀眾可以透過這份學習單認識聲音藝術，歡迎對藝術教育有興趣的學校教師及社區團體報名參加。