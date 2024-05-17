屏東縣春日鄉一名柳姓男子，今年1月間到朋友家中喝酒續攤，因不滿鄰居家中音量過大，竟持刀將鄰居卓姓男子一刀斃命，屏東地檢署偵結，今天依殺人罪嫌起訴。

起訴書指出，柳姓男子1月20日在春日鄉某處喝酒，從中午12時一直喝到下午3時許，當天下午4時許，又到朋友家中續攤，到了晚上7時許，柳男不滿卓姓鄰居家中發出音量過大，雙方發生爭執。

柳男在接近7點半的時候，回到家裡拿著一把長29.5公分、寬2.6公分的刀刃，去找卓男，竟刺向對方右前胸，深度幾乎接近20公分，造成卓男心臟、肝臟受到重創，血胸、氣胸大量出血，送醫當晚宣告不治。

屏檢表示，該案在1月21日向屏東地方法院聲請羈押禁見被告獲准，並經法院准予延長羈押後，調查證據完畢，偵查終結，柳男涉犯刑法殺人罪嫌，依法提起公訴，柳男目前羈押禁見中，全案今天移由屏東地方法院審理。

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